Главное к утру: отставка руководства Фонда капремонта Башкирии, поручение Путина о снижении цен на авиабилеты, промплощадки в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 июля.

До конца 2020 года количество промышленных площадок в Татарстане превысит сотню. На сегодня их насчитывается 85, 80 из которых — частные. По словам министра экономики республики Фарида Абдулганиева, ведомство проводило анализ показателей эффективности частных, государственных и муниципальных площадок, в результате разницы выявлено не было.

Руководство Фонда капитального ремонта Башкирии подало в отставку. Все заместители написали заявления об уходе по собственному желанию. Заявления пока не подписаны. В ведомстве ждут новое штатное расписание.

Греческий и российский дирижер Теодор Курентзис сообщил, что ушел из Пермского театра оперы и балета из-за конфликта с губернатором Максимом Решетниковым. Он отметил, что глава региона не только сам не ходил к нему на премьеры, но даже ассистента не отправлял или министра культуры.

Специалисты Минфина РФ разработали схему по сдерживанию цен на авиабилеты за счет стоимости топлива. Правительство будет компенсировать авиакомпаниям разницу между ценой керосина и фиксированной ставкой в 48 300 рублей за 1 т. Предложение президента РФ Владимира Путина сдерживать цены на авиаперелеты, контролируя стоимость авиатоплива, обойдется бюджету в 50 млрд рублей в год.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза.

Пользователи начали массово жаловаться на неполадки в работе приложений WhatsApp, Instagram, Facebook и Facebook Messenger. В мессенджарах распространялись слухи о причастности Роскомнадзора к сбоям. В настоящее время Facebook и Instagram полностью восстановили работу.