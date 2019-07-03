День в истории: переименование Калининграда, рождение Эвереста и День независимости

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 4 июля:

Главным праздником, перетягивающим на себя все внимание, на эту дату является День независимости США. Именно 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости США.

Более чем за 100 лет до этого, в 1631 году, в Париже открылось первое в мире агентство по занятости — адресное бюро.

Карл Маркс опубликовал «Манифест коммунистической партии» 4 июля 1848 года.

В 1946 году немецкий город Кёнигсберг, попавший в состав Советского Союза, был переименован в Калининград.

Известный в XlX веке географ Джордж Эверест роился 4 июля 1970 года. Именно в его честь была названа самая высокая гора планеты.

В этот день также родились революционер Джузеппе Гарибальди (1807 г.), сооснователь голливудской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луи Мейер (1884 г.) и первый легальный советский миллионер Артем Тарасов (1950 г.).

Также 4 июля является днем смерти одного из авторов Декларации независимости США Томаса Джефферсона (1826 г.), физика и химика Марии Кюри (1934 г.) и лидера группы «Сектор газа» Юрия Клинских (2000 г.)