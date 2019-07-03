Итоги дня: победа дольщиков «ФОНа», сотрудничество Татарстана со Словакией, подробности трагедии в Баренцевом море

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 июля.



Дольщики «ФОНа» выиграли судьбоносную тяжбу с Росреестром. Президиум Верховного суда Татарстана подарил «фоновцам» шанс завершить долгострой на тысячу семей.



Компания «Татнефть» и предприятие по переработке сырой нефти (НПЗ) Slovnaft, расположенное в Братиславе (Словакия), договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение было подписано двумя компаниями в Татарстане. Глава парламента Словакии Андрей Данко в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сообщил, что Словакия заинтересована в открытии генерального консульства в Казани.



Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о спасении части экипажа подводного аппарата, который работал в Баренцевом море. Позже стало известно о том, что выжили четыре моряка. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью. Сегодня появилось фото моряков, погибших в Североморске.

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Глава государства Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных органах». Согласно документу, от занимаемой должности освобожден глава МВД по Чувашии. В этом же документе говорится о назначении замминистра по чрезвычайным ситуациям РФ.



Также сегодня Путин подписал указ о компенсации ипотеки многодетным семьям.

В Татарстане самозанятый впервые заключил контракт на биржевой площадке.