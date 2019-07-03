Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск до середины июля
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в 11-дневный отпуск. Соответствующее распоряжение было подписано 22 июня.
Политик будет отдыхать с 3 по 13 июля включительно. Исполнение обязанностей премьер-министра РТ временно возложено на первого заместителя премьер-министра республики Рустама Нигматуллина, уточнили в пресс-службе правительства Татарстана.
Напомним, ранее Песошин вновь возглавил совет директоров «Сетевой компании».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым