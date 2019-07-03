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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск до середины июля

08:56, 03.07.2019
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск до середины июля
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в 11-дневный отпуск. Соответствующее распоряжение было подписано 22 июня.

Политик будет отдыхать с 3 по 13 июля включительно. Исполнение обязанностей премьер-министра РТ временно возложено на первого заместителя премьер-министра республики Рустама Нигматуллина, уточнили в пресс-службе правительства Татарстана.

Напомним, ранее Песошин вновь возглавил совет директоров «Сетевой компании».

ОбществоВласть Татарстан
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