Самозанятым в России разрешат организовывать похороны

С 1 ноября 2019 года в России вступит в силу ГОСТ, который позволит организовывать похороны индивидуальным предпринимателям, сотрудникам похоронных компаний и самозанятым гражданам.

Согласно документу, чтобы работать в данной сфере, специалист должен иметь среднее профессиональное образование и пройти дополнительную программу переподготовки в области оказания похоронных услуг.

Опыт работы у организаторов похорон в специализированных структурах должен быть не менее двух лет, передает RT.

Также в ГОСТе прописан ряд моментов, касающихся работы организатора похорон. Так, все услуги, оказываемые им, должны быть оформлены в договоре, а при оплате наличными клиенту должен быть предоставлен кассовый чек.

Напомним, число самозанятых в России превысило 120 тысяч, в Татарстане их насчитывается 16 тысяч.