Опрос: четверть российских женщин зарабатывают больше своих мужей

В России четверть женщин (25%) заявили, что получают заработную плату выше, чем их мужья. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта «Леди Mail.ru».

Согласно исследованию, 67% женщин знают, сколько получают их мужья, 59% жительниц страны признались, что их супруг в курсе их доходов. При этом общий семейный бюджет предпочитают вести 49% опрошенных.

«Раздельные кошельки» ведут 10% женщин, 25% предпочитают делить финансовую нагрузку на двоих, пишет ТАСС.

Опрос проводился среди 14,7 тысячи пользователей проекта «Леди Mail.ru». Аудиторию составляют женщины в возрасте 26—55 лет.

Ранее сообщалось, согласно опросу ВЦИОМ, что в России холостяков оказалось вдвое больше незамужних женщин.