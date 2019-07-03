Главное к утру: причины трагедии в Североморске, повышение топливного сбора на рейсах в Турцию, Голикова — о демографических проблемах

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 3 июля.

В Татарстане ученые разработали новый способ электрохимической переработки золота, который должен значительно удешевить процесс. Эта технология попала в топ-100 лучших изобретений Роспатента.

Прокуратура Пермского края подала в суд на бывшего руководителя ведомства Александра Кондалова. Ведомство требует взыскать с него 500 млн рублей и загородный дом. В настоящее время Кондалов находится в международном розыске по делу о превышении должностных полномочий.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Он поручил главе военного ведомства отправиться в Североморск для более детального изучения причин трагедии на глубоководном аппарате. Предварительно, причиной инцидента стало короткое замыкание на субмарине.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова констатировала глубокие проблемы страны в области демографии. «Мы катастрофически теряем население страны. За 4 месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек», — подчеркнула она.

Министр культуры Владимир Мединский объявил о планах составлять рейтинг кинофикации регионов. По его словам, нововведение планирует повысить эффективность распределения бюджетных средств.

В России вступает в силу решение российских чартерных перевозчиков поднять топливный сбор для рейсов в Турцию. Он вырастет с 35 до 40 евро. Так, сбор повысят Azur air, Nordwind, Pegas Fly, «ИрАэро», Red Wings, Royal Flight и «Уральские авиалинии».