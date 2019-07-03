Первый в Татарстане веломузей откроется в Нижнекамске

Открытие первого в Татарстане музея истории велосипеда запланировано на пятницу, 5 июля, в Нижнекамске.

В рамках торжественной программы пройдет массовый заезд велосипедистов по городу, а также развлекательные мероприятия, в том числе конкурс велозвука и танцевальные конкурсы.

Всего в музее собрано 40 раритетных экспонатов, в том числе швейцарский военный велосипед середины XX века, двухколесный велосипед из Риги, несколько легендарных «Салютов» и другое, уточнили в пресс-службе Нижнекамского района.

Музей будет работать ежедневно, кроме понедельника, вход свободный.

Напомним, в Казани нашли могилу первого российского велосипедиста, совершившего кругосветное путешествие.