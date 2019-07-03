Новости общества

05:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Центробанк разработает для россиян инструкции по борьбе с мошенниками

05:25, 03.07.2019
Центробанк разработает для россиян инструкции по борьбе с мошенниками
Фото: cbr.ru

Банк России создал рабочую группу для подготовки материалов, информирующих россиян о способах противодействия мошенникам, которые используют методы так называемой социальной инженерии.

Причиной запуска проекта является всплеск мошенничества в финансовой сфере. ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней. В рабочую группу вошли представители различных банков.

В рамках работы эксперты составят портреты потенциальных жертв мошенников, что в итоге позволит выработать стратегию предупреждения людей об опасности, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что отдельного финансирования программы не будет, специалист работают в соответствии с действующим положением ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров