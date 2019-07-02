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День в истории: создание ГАИ, рождение Кафки и смерть автора «Изумрудного города»

02:29, 03.07.2019
День в истории: создание ГАИ, рождение Кафки и смерть автора «Изумрудного города»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 3 июля:

  • Сегодня празднуется День образования Республики Алтай и День Республики Хакассия. Также 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР постановил создать Госавтоинспекцию. Теперь в этот день отмечается День ГАИ России.
  • Кроме того, 3 июля 1608 года был основан канадский город Квебек.
  • В тот же день 1928 года в продаже появились первые телевизоры. В США они стоили $75.
  • Та же дата в 1996 году ознаменовалась избранием на второй срок президента РФ Бориса Ельцина.
  • 3 июля родились писатель Франц Кафка (1883), актер Том Круз (1962) и другие известные деятели.
  • Однако в этот же день в 1971 году скончался лидер группы The Doors Джим Моррисон. Ровно через 6 лет умер советский писатель Александр Волков, известный в первую очередь циклом книг об «Изумрудном городе».
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