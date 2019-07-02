День в истории: создание ГАИ, рождение Кафки и смерть автора «Изумрудного города»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 3 июля:
- Сегодня празднуется День образования Республики Алтай и День Республики Хакассия. Также 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР постановил создать Госавтоинспекцию. Теперь в этот день отмечается День ГАИ России.
- Кроме того, 3 июля 1608 года был основан канадский город Квебек.
- В тот же день 1928 года в продаже появились первые телевизоры. В США они стоили $75.
- Та же дата в 1996 году ознаменовалась избранием на второй срок президента РФ Бориса Ельцина.
- 3 июля родились писатель Франц Кафка (1883), актер Том Круз (1962) и другие известные деятели.
- Однако в этот же день в 1971 году скончался лидер группы The Doors Джим Моррисон. Ровно через 6 лет умер советский писатель Александр Волков, известный в первую очередь циклом книг об «Изумрудном городе».
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