Сегодня Белоруссия празднует День независимости

В среду 3 июля Белоруссия отпразднует День независимости. В этом году республика отметит 75-летие со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день в Минске пройдет парад в честь праздника. На него прибудут делегации из пяти стран: России, Китая, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Гости также примут участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы, торжественном собрании и концерте «Вызваленне», передает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что парад назначен на 21:00.

Напомним, что с 1991 по 1996 годы День независимости Белоруссии отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Однако по результатам референдума 96-го года было решено перенести праздник на 3 июля — день освобождения Минска от немецких войск.