В Пестречинском районе из-за отравления углекислым газом в колодце погиб рабочий

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня, в 11.36, поступило сообщение о том, что в деревне Званка Пестречинского района двое сантехников спустились в колодец и потеряли сознание.

Когда на место приехали специалисты МЧС, рядом с колодцем на поверхности земли находился еще один пострадавший. Со слов очевидцев установлено, что во время ремонта в колодце рабочие отравились, предположительно, углекислым газом. Сначала в колодец спустился 29-летний мужчина, но потерял сознание. Тогда к нему на помощь спустился второй сантехник, но и он потерял сознание.

Третьего мужчину на веревках спустили коллеги, но он также почувствовал себя плохо, его вытащили обратно. Медики боролись за жизнь одного из рабочих, но он скончался, не приходя в сознание. Двух его коллег госпитализировали, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.