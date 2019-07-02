В Иркутской области нашли четырех человек, которые считались пропавшими без вести

Спасатели нашли живыми четырех человек, которые считались пропавшими без вести после наводнения в Иркутской области.

В МЧС РФ отмечают, что пока остается неизвестной судьба 13 человек, среди них один ребенок, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее специалистов направили в четыре района Иркутской области для оценки ущерба от дождевых паводков.

Планируется, что предварительный отчет с оценкой ущерба будет представлен 3 июля министру строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной. Особое внимание специалисты при оценке ущерба от паводка будут уделять жилью — сколько утрачено, сколько подлежит восстановлению. Отдельно специалисты изучат социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения.