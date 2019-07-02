Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей Канска за ранний резкий разговор. Усс пообещал, что вопрос с дорогой в подтопленной зоне будет решен.

О том, что губернатор извинился, рассказала жительница города Наталья, которая и задала неудобный вопрос. «Губернатор действительно позвонил и извинился... Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», — призналась она «РИА Новости».

В пресс-службе губернатора подтвердили, что Усс действительно звонил женщине, которая задала вопрос.

Напомним, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с местными жителями в Канске, который пострадал от паводка. На встрече одна из женщин спросила, что делать, если размоет недостроенную дорогу к населенному пункту.

«А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?» — спросила женщина.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — ответил ей Усс.

