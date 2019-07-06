Мухаметшин примет участие в Международном фестивале «Сабантуй — 2019»
6 июля запланировано проведение московского Международного фестиваля «Сабантуй — 2019». Ожидается, что в нем примет участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Об этом сообщает пресс-служба президента РТ. Международный фестиваль пройдет на территории музея-заповедника «Коломенское». Среди организаторов мероприятия — татарская национально-культурная автономия города Москвы, департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, правительство Республики Татарстан, правительство Республики Башкортостан, сообщается на официальном портале Московского государственного объединенного музея-заповедника.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области.ОбществоВласть Татарстан
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