МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 19.00 2 июля до 18.00 3 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время местами ожидается гроза с кратковременным усилением западного ветра до 15—18 м/с (в Казани — вечером 2 июля), сообщает МЧС.



Напомним, сегодня, 2 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Днем температура воздуха поднимется до 20—25 градусов по Цельсию.