В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ в Казани

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Казани находится ниже эпидемического порога на 11,9%. Об этом рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

За период с 24 по 30 июня в городе было зарегистрировано 3 209 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 25,9 на 10 тысяч населения.

В целом по Татарстану за неделю зарегистрировано 6 422 случая заболевания ОРВИ, показатель составил 17,2 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости — ниже эпидемического порога на 10,1%.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупреждал российских туристов о том, что в Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге.