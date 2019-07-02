Назначен новый начальник Управления административно-технической инспекции Казани

Новым руководителем Управления административно-технической инспекции (УАТИ) Казани стал Дмитрий Кадыкеев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее Кадыкеев занимал кресло замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. Его уже представили сотрудникам УАТИ.

«Коллектив здесь сложился, сотрудники все опытные, я думаю, что вместе мы будем работать во благо и на процветание Казани», — отметил Кадыкеев.

Напомним, экс-глава инспекции Альфир Шамсутдинов возглавил Казанскую городскую жилищную инспекцию.