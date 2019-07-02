Росавтодор разработает ГОСТ на светофоры

В России ведутся работы по созданию ГОСТа на светофоры. Об этом сообщается в протоколе заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Согласно документу, разработкой проекта займется Росавтодор, в новом стандарте будут закреплены основные правила содержания и ремонта светофоров, необходимые для уменьшения аварийности на дорогах.

Также планируется создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах, пишут «Известия».

Отмечается, что требования по содержанию систем регулирования движения должны быть посильными в плане финансирования, чтобы регионы и муниципальные власти смогли их выполнять.

Ранее сообщалось, что на российских дорогах создадут для водителей «островки безопасности» на базе бывших постов ДПС.