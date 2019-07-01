Итоги дня: новый руководитель «Газпром трансгаз Казань», уход Алехина с поста гендиректора ТАНЕКО, дефицит доверия к «Единой России»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 июля.



Новым генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Казань» вместо Рафката Кантюкова стал Рустем Усманов. Сегодня коллективу компании его представил заместитель председателя правления, генеральный директор службы корпоративной защиты ПАО «Газпром» Сергей Хомяков. В торжественной церемонии участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста. В настоящее время руководство предприятием осуществляет Айдар Хисматуллин, заместитель генерального директора (по эксплуатации) — директор нефтеперерабатывающего завода. Хисматуллин назначен и. o. гендиректора ТАНЕКО.

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев признал дефицит доверия жителей страны к партии по результатам региональных выборов в 2018 году.

Наблюдательный совет банка «Уралсиб» принял решение назначить председателем Евгения Когана. Решение было принято на заседании наблюдательного совета 28 июня. Соответствующее сообщение на сайте центра раскрытия корпоративной информации размещено сегодня.

Бывший главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев вышел из капитала ООО «ФК «Рубин», управляющего активами команды.



Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани стало известно, что Альфир Шамсутдинов возглавил Казанскую городскую жилищную инспекцию.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики заявил, что «сегодня использование счетов эскроу — это уже образ жизни».

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров первым представил в территориальный Центризбирком документы для регистрации кандидатом на должность руководителя региона.



«Медуза» опубликовала расследование Ивана Голунова о московском рынке ритуальных услуг. Черновой вариант именно этого текста Голунов сдал за несколько часов до того, как его задержали 6 июня и попытались обвинить в сбыте наркотиков.