Казань вошла в число городов с самым высоким ростом коммунальных тарифов

Казань заняла девятое место в рейтинге российских городов-миллионников, где рост тарифов на коммунальные услуги превысил установленные государством предельные индексы. С 1 июля это превышение составило 1%, фактически — 5,7%.

Рейтинг составил Институт проблем естественных монополий. По данным экспертов, во второй половине 2019 года фактический рост платы превысит предел для коммунальных услуг в 10 из 15 «городов-миллионников».

Отмечается, что в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Уфе подобного превышения не зафиксировали.

Напомним, что с 1 июля в России будет на 2,4% проиндексирована плата граждан за коммунальные услуги.

