Недалеко от Кипра в воздухе взорвалась ракета, местные власти назвали ее российской

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Сегодня ночью недалеко от столицы Северного Кипра упал неопознанный объект.



Как сообщил глава МИД самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай в Facebook, объектом является ракета российского производства. По предварительным данным, это ракета С-200.

На опубликованных в Сети снимках видны обломки с надписью на русском языке. Ракета взорвалась до столкновения с землей, пишет Sigmalive.