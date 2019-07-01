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Недалеко от Кипра в воздухе взорвалась ракета, местные власти назвали ее российской

12:40, 01.07.2019
Недалеко от Кипра в воздухе взорвалась ракета, местные власти назвали ее российской
Фото: скриншот

Сегодня ночью недалеко от столицы Северного Кипра упал неопознанный объект.

Как сообщил глава МИД самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай в Facebook, объектом является ракета российского производства. По предварительным данным, это ракета С-200.

На опубликованных в Сети снимках видны обломки с надписью на русском языке. Ракета взорвалась до столкновения с землей, пишет Sigmalive.

Происшествия
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