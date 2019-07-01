Компания Bosch в июне подала 25 исков к татарстанским предпринимателям за нарушение прав на товарный знак
Немецкая компания Robert Bosch GmbH и ее представительство в Нижнем Новгороде в июне подало в Арбитражный суд Татарстана 25 исков к индивидуальным предпринимателям из Татарстана.
В основном заявления были поданы 5, 21 и 28 июня, часть из которых принята к производству в порядке упрощенного производства. Так, суд предложил сторонам рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения.
Во всех случаях сумма требований составляет 50 тыс. рублей. Это компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак, следует из картотеки арбитражных дел.Экономика Татарстан
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