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Компания Bosch в июне подала 25 исков к татарстанским предпринимателям за нарушение прав на товарный знак

11:20, 01.07.2019
Компания Bosch в июне подала 25 исков к татарстанским предпринимателям за нарушение прав на товарный знак
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Немецкая компания Robert Bosch GmbH и ее представительство в Нижнем Новгороде в июне подало в Арбитражный суд Татарстана 25 исков к индивидуальным предпринимателям из Татарстана.

В основном заявления были поданы 5, 21 и 28 июня, часть из которых принята к производству в порядке упрощенного производства. Так, суд предложил сторонам рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения.

Во всех случаях сумма требований составляет 50 тыс. рублей. Это компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак, следует из картотеки арбитражных дел.

Экономика Татарстан
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