Компания Bosch в июне подала 25 исков к татарстанским предпринимателям за нарушение прав на товарный знак

Немецкая компания Robert Bosch GmbH и ее представительство в Нижнем Новгороде в июне подало в Арбитражный суд Татарстана 25 исков к индивидуальным предпринимателям из Татарстана.

В основном заявления были поданы 5, 21 и 28 июня, часть из которых принята к производству в порядке упрощенного производства. Так, суд предложил сторонам рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения.



Во всех случаях сумма требований составляет 50 тыс. рублей. Это компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак, следует из картотеки арбитражных дел.