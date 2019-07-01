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Минздрав Татарстана закупит передвижные флюорографические комплексы за 59 млн рублей

11:16, 01.07.2019
Минздрав Татарстана закупит передвижные флюорографические комплексы за 59 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана планируют приобрести шесть передвижных флюорографических комплексов. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, каждый комплекс будет стоить 9,9 млн рублей, общая сумма составляет 59,4 млн рублей. В состав комплекса войдет цифровой флюорограф, приемник рентгеновского изображения, рентгеновский излучатель и бактерицидный облучатель.

Кроме того, мощность двигателя автомобиля — не менее 120 кВт, в нем должны быть крышный и напольный кондиционеры.

Заказчиком выступает Минздрав РТ. Заявки принимаются до 11 июля, аукцион, на котором определится имя победителя, пройдет 15 июля.

Закупку профинансируют из федерального бюджета.

Напомним, обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю читайте в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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