В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украины

Жители Украины совершили ошибку, проголосовав на президентских выборах за Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Сам парламентарий отметил, что разочарован в Зеленском, так как глава государства всех обманул, не выполнив своих предвыборных обещаний.

«У меня впечатление, что он сам не понимает, что воротит. Где ваши предвыборные обещания? Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он также добавил, что Украина при руководстве Зеленского превращается в «96-й квартал».

Напомним, ранее команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.