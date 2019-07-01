С 1 июля в России меняется порядок продажи молочных продуктов

В России порядок продажи молочных продуктов в магазинах изменился с 1 июля, теперь товар без содержания заменителя молочного жира будет находиться на отдельной полке.

Согласно постановлению правительства РФ, на молочных продуктах должна появиться специальная пометка, что в них не содержится заменителей молочного жира. Новые правила позволят сельхозпроизводителям привлечь внимание потребителей.

Представители крупнейших ретейлеров сообщили, что все магазины подготовились к исполнению новых требований. Так, на ценниках появилось специальное обозначение «СЗМЖ»[с содержанием заменителей молочных жиров] и «БЗМЖ» [без содержания заменителей молочных жиров], передает ТАСС.

Кроме того, в магазинах будут размещены плакаты, объясняющие новую маркировку.

Напомним, ранее молочные продукты и косметика заменили сигареты и алкоголь в рейтинге самых востребованных продуктов в России.