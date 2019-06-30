В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота

Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.

Генпрокуратура назначила прокурора из столичного округа Каракаса со специализацией в правах человека, чтобы установить причины смерти и ответственных за нее, если они были, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По словам адвоката Аревало Алонсо Медина Роа, его подзащитный умер из-за пыток.

Напомним, накануне в Венесуэле прошла новая попытка госпереворота. Группа людей хотела захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля и провозгласить его президентом Венесуэлы. Участники госпереворота были задержаны.