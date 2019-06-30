Минобороны РФ опровергло отказ от тушенки

Информация о выводе тушенки из рациона российских военных является недостоверной. Об этом сказал замглавы Минобороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, консервы были убраны только из наборов с индивидуальным рационом питания (ИРП). Они выдаются солдатам только в том случае, если у них не будет возможности приготовить себе пищу.

«Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал», — подчеркнул Булгаков в интервью «Звезде».

Отмечается, что в ИРП входят готовые блюда.

Ранее сообщалось, что российская армия перестанет кормить военных тушенкой и «мясорастительными консервами».