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В России планируют лишать водителей прав за перевес большегрузного транспорта

16:53, 29.06.2019
В России планируют лишать водителей прав за перевес большегрузного транспорта
Фото: pixabay.com

Водителей большегрузного транспорта, масса которого превышает допустимую норму, будут лишать прав с конфискацией автомобиля. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Причиной данной меры называется порча дорожного покрытия от грузовиков. По словам Дитриха, в рамках заседания Госсовета было принято решение ввести жесткие меры в отношении нарушителей.

«Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — заявил он в интервью на телеканале «Россия-1».

Когда будут приняты данные поправки, не уточняется.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей.

Общество
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