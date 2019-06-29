Жириновский выразил недовольство из-за тесных коридоров на саммите G20 в Осаке

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на неподобающие условия, созданные для участников саммита G20 в японском городе Осака.

Парламентарий выразил недовольство из-за узких коридоров. Он подчеркнул, что у японцев «нет нормальных помещений для того, чтобы принять мировую элиту». Жириновский отметил, что российский и американский президенты не должны встречаться в таких условиях.

«Это японцы привыкли к минимализму, спать на полу, а для руководителей государств не подходит поговорка «в тесноте да не в обиде», — цитирует лидера ЛДПР «Парламентская газета».

Политик также добавил, что условия переговоров нередко влияют на итоги встреч.

Напомним, ранее Жириновский предложил сократить число регионов и переименовать Санкт-Петербург.