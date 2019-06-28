Итоги дня: саммит G20, собрание акционеров КАМАЗа, отставка главы Рослесхоза

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 июня.



В Осаке завершился первый день саммита G20. В рамках него состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Также президент РФ встретился и с другими мировыми лидерами, включая Терезу Мэй и Эммануэля Макрона.



В Набережных Челнах прошло собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» с участием президента РТ Рустама Минниханова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, посвященное итогам 2018 года. На собрании гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что дивиденды за прошлый год выплачиваться не будут.



Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку. Заявление на увольнение он направил на имя председателя правительства Дмитрия Медведева.



Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков. Документ предполагает использование эскроу-счетов и участие Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в банкротстве застройщика.



Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел на территории всего региона режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов от почвенной засухи. Министерству сельского хозяйства Пензенской области поручено разработать дорожную карту по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных. В список вошли животные, представляющие опасность для их владельцев, а также животные, которые могут погибнуть из-за содержания в неволе из-за непривычной среды обитания.

