В 2020 году в Казани пройдут I Игры стран СНГ

В 2020 году Казань примет I Игры стран СНГ, соревнования пройдут с 20 по 27 августа.

Спортивные состязания, которые объединят все страны СНГ, состоятся впервые в истории, сообщает пресс-служба министерства спорта РТ. Глава ведомства Владимир Леонов подчеркнул, что выбор места проведения был очевиден.

«В нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры. Это и спортивные объекты, и Деревня Универсиады. Также планируем использовать МВЦ «Казань Экспо». Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию», — рассказал Леонов.

Планируется, что Казань примет более двух тысяч спортсменов и 600 официальных лиц.