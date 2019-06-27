В 2020 году в Казани пройдут I Игры стран СНГ
В 2020 году Казань примет I Игры стран СНГ, соревнования пройдут с 20 по 27 августа.
Спортивные состязания, которые объединят все страны СНГ, состоятся впервые в истории, сообщает пресс-служба министерства спорта РТ. Глава ведомства Владимир Леонов подчеркнул, что выбор места проведения был очевиден.
«В нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры. Это и спортивные объекты, и Деревня Универсиады. Также планируем использовать МВЦ «Казань Экспо». Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию», — рассказал Леонов.
Планируется, что Казань примет более двух тысяч спортсменов и 600 официальных лиц.СпортОбществоВласть Татарстан
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