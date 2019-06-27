Главное к утру: Путин принял отставку Евкурова, российские туристы в Грузии, рост стоимости обучения в вузах

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 27 июня.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Путин встретился в Москве с Евкуровым, который рассказал ему об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке. Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов.

Минтранс РФ разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. Сначала по этой методике оценят потери от приостановки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года.

Стоит отметить, что на данный момент в Грузии остаются 930 организованных российских туристов, с 21 по 26 июня в Россию вернулись 570 туристов.

Советский районный суд Брянска впервые в России осудил человека за неуважение к власти в форме танца. Жительницу города оштрафовали на 30 тыс. рублей за видео с танцем, которое было сделано на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях выросла на 15—19% в среднем по стране. В мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тыс. рублей.

Стоимость биткоина превысила $13 тыс. Это произошло впервые за 18 месяцев. В целом с начала года цена криптовалюты подскочила более чем на 260%, хотя и остается ниже своего всеобщего уровня. Максимальную отметку в $20 тыс. криптовалюта преодолела в декабре 2017 года.

