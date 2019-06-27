«Ромир»: менее половины россиян не готовы отказаться от мобильных телефонов

Менее половины (43%) жителей России ни при каких условиях не готовы отказаться от мобильных телефонов. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир».

Согласно опросу, на втором месте по важности и необходимости оказался интернет. С ним не готов расстаться каждый третий респондент (34%). 28% граждан отметили, что никогда не сменили Россию бы на другую страну в качестве места постоянного проживания.

Кроме того, четверть россиян (25%) не смогла бы отказаться от просмотра телевизора, 22% — от мяса, 19% — от автомобиля, 7% — от музыки, пишет «РИА Новости».

В опросе на территории России приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин не может отличить фейк-ньюс от правды.