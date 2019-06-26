Минобороны РФ сообщило об информационной атаке против военного руководства России

Министерство обороны РФ сообщило, что в СМИ готовится кампания против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней.

Официальный представитель ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что также отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров.

«Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации — в первую очередь персональной», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя оборонного ведомства, по мере укрепления роли России в мире нападки на руководство ВС страны будут только усиливаться.