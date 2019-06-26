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Совет Федерации одобрил закон об обязательном подключении банков к системе быстрых платежей

13:33, 26.06.2019
Совет Федерации одобрил закон об обязательном подключении банков к системе быстрых платежей
Фото: council.gov.ru

Сегодня на заседании Совет Федерации одобрил законопроект, который обяжет все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), разработанной ЦБ.

Также документ регулирует деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов, передает ТАСС. Проект закона предлагает передавать Центробанку данные о поставщиках платежных приложений, что должно способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками.

Обязательное подключение к СБП можно назвать мерой в отношении Сбербанка. Ранее регулятор уже добился подключения к системе ряда крупных банков. Однако Сбербанк отказывался присоединяться, требуя особых условий.

Накануне законопроект приняла Госдума. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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