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В Совфеде отреагировали на инициативу снизить возраст совершеннолетия

11:53, 26.06.2019
В Совфеде отреагировали на инициативу снизить возраст совершеннолетия
Фото: council.gov.ru

Председатель Союза женщин РФ, сенатор Екатерина Лахова прокомментировала идею главы Росмолодежи Александра Бугаева о снижении возраста совершеннолетия в стране.

По ее словам, Россия ратифицировали международную конвенцию, где четко сказано, что совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет.

«Если говорить о состоянии здоровья, то, учитывая все возрастающие нагрузки в учебных заведениях, то здесь я тоже сомневаюсь», — цитирует Лахову «РИА Новости».

Также сенатор пояснила, что если современная молодежь активно сидит в социальных сетях, то это еще не значит, что от этого дети начинают взрослеть.

Напомним, глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия в России. При этом он отметил, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости до более молодого возраста является комплексным.

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