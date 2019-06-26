В Совфеде отреагировали на инициативу снизить возраст совершеннолетия
Председатель Союза женщин РФ, сенатор Екатерина Лахова прокомментировала идею главы Росмолодежи Александра Бугаева о снижении возраста совершеннолетия в стране.
По ее словам, Россия ратифицировали международную конвенцию, где четко сказано, что совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет.
«Если говорить о состоянии здоровья, то, учитывая все возрастающие нагрузки в учебных заведениях, то здесь я тоже сомневаюсь», — цитирует Лахову «РИА Новости».
Также сенатор пояснила, что если современная молодежь активно сидит в социальных сетях, то это еще не значит, что от этого дети начинают взрослеть.
Напомним, глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия в России. При этом он отметил, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости до более молодого возраста является комплексным.ОбществоВласть
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