Совет Федерации назначил Дмитрия Демешина заместителем генпрокурора РФ

Советник юстиции 3-го класса Дмитрий Демешин занял кресло заместителя генерального прокурора России. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.

В настоящее время Демешин работает начальником управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Всего он более 20 лет трудился в органах, большую часть из которых на руководящих должностях, передает ТАСС.

В рамках новой должности Демешин будет отвечать за Северо-Кавказский регион.

Напомним, ранее замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук подал в отставку.