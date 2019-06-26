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Совет Федерации назначил Дмитрия Демешина заместителем генпрокурора РФ

11:22, 26.06.2019
Совет Федерации назначил Дмитрия Демешина заместителем генпрокурора РФ
Фото: genproc.gov.ru

Советник юстиции 3-го класса Дмитрий Демешин занял кресло заместителя генерального прокурора России. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.

В настоящее время Демешин работает начальником управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Всего он более 20 лет трудился в органах, большую часть из которых на руководящих должностях, передает ТАСС.

В рамках новой должности Демешин будет отвечать за Северо-Кавказский регион.

Напомним, ранее замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук подал в отставку.

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