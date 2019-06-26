До 2030 года ТАИФ вложит в нефтепереработку и нефтехимию около 2 трлн рублей

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов рассказал, какие вложения запланированы в нефтехимию и нефтепереработку.

— Согласно программе стратегического развития ТАИФ на период с 2012 до 2030 года вложения в нефтепереработку и нефтехимию — около 2 трлн рублей. Из них на 2018 год порядка 400 млрд уже инвестировано, — рассказал в интервью газете «Ведомости» Альберт Шигабутдинов.

Также в этом интервью Альберт Шигабутдинов рассказал о показателях, с которыми удалось закончить 2018 год, и о структуре выручки четырех основных направлений работы.

