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До 2030 года ТАИФ вложит в нефтепереработку и нефтехимию около 2 трлн рублей

09:51, 26.06.2019
До 2030 года ТАИФ вложит в нефтепереработку и нефтехимию около 2 трлн рублей
Фото: realnoevremya.ru/ Роман Хасаев

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов рассказал, какие вложения запланированы в нефтехимию и нефтепереработку.

— Согласно программе стратегического развития ТАИФ на период с 2012 до 2030 года вложения в нефтепереработку и нефтехимию — около 2 трлн рублей. Из них на 2018 год порядка 400 млрд уже инвестировано, — рассказал в интервью газете «Ведомости» Альберт Шигабутдинов.

Также в этом интервью Альберт Шигабутдинов рассказал о показателях, с которыми удалось закончить 2018 год, и о структуре выручки четырех основных направлений работы.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаОбщество Татарстан
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