Новости экономики

09:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Россию признали лидером по отказу от доллара США

08:07, 26.06.2019
Россию признали лидером по отказу от доллара США

В прошлом году Россия стала одним из ключевых драйверов дедолларизации. Такие данные приводятся в июньском докладе Европейского центрального банка.

В ЕЦБ отмечают, что Центробанк РФ продал большую часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд). За счет этого Россия стала глобальным лидером по данному показателю. В Минфине подчеркнули, что хорошо отражает темпы дедолларизации снижение внешнего долга российского частного сектора.

Но достижения в области отказа от доллара почти полностью связаны с действиями государства. Бизнес и население пока неохотно отказываются от доллара, сообщают «Известия».

ЭкономикаОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров