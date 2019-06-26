Россию признали лидером по отказу от доллара США

В прошлом году Россия стала одним из ключевых драйверов дедолларизации. Такие данные приводятся в июньском докладе Европейского центрального банка.

В ЕЦБ отмечают, что Центробанк РФ продал большую часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд). За счет этого Россия стала глобальным лидером по данному показателю. В Минфине подчеркнули, что хорошо отражает темпы дедолларизации снижение внешнего долга российского частного сектора.

Но достижения в области отказа от доллара почти полностью связаны с действиями государства. Бизнес и население пока неохотно отказываются от доллара, сообщают «Известия».