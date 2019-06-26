Главное к утру: участие Минниханова и Хабирова в Госсовете, законопроект о детских пособиях, компенсации нефтяникам на 2020 год

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 26 июня.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров примут участие в заседании Госсовета, которое 26 июня в Кремле проведет президент России Владимир Путин. Мероприятие пройдет по вопросу «О создании сети качественных и безопасных автомобильных дорог».

Минфин РФ согласовал с Минэнерго источники компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Соответствующие поправки будут внесены в правительство в ближайшее время.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии. Количество получателей прибавки вырастет на 3%, или 30 тысяч человек.

Московский городской суд признал законным продление до 25 июля срока ареста экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий список семей, которым полагается пособие на рождение первого и второго ребенка. Их будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. По новым правилам, пособия будут выплачиваться уже с 1 января 2020 года.

За возвращение России в ПАСЕ проголосовали более 20 государств. Среди тех, кто единогласно поддержал РФ, — Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.