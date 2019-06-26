Новости общества

06:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом — СМИ

05:45, 26.06.2019
На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом — СМИ
Фото: realnoevremya.ru

Школьникам, сдающим ЕГЭ и ОГЭ, могут разрешить искать информацию в интернете в рамках эксперимента. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

По ее словам, нововведение будет действовать для гуманитарных предметов. Она пояснила, что компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете и работу с разнообразными справочными данными.

Сроки реализации инициативы пока неизвестны. Предварительно, на разработку и апробацию ее уйдет не менее пяти лет, пишет газета «Известия».

Отмечается, что новшество позволит создавать индивидуальные варианты заданий и решить проблемы списывания.

Напомним, ранее сообщалось, что в России решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными — государственные экзамены будут переведены в компьютерную форму.

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров