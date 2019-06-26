На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом — СМИ

Школьникам, сдающим ЕГЭ и ОГЭ, могут разрешить искать информацию в интернете в рамках эксперимента. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

По ее словам, нововведение будет действовать для гуманитарных предметов. Она пояснила, что компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете и работу с разнообразными справочными данными.

Сроки реализации инициативы пока неизвестны. Предварительно, на разработку и апробацию ее уйдет не менее пяти лет, пишет газета «Известия».

Отмечается, что новшество позволит создавать индивидуальные варианты заданий и решить проблемы списывания.

Напомним, ранее сообщалось, что в России решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными — государственные экзамены будут переведены в компьютерную форму.