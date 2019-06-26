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В Татарстане ожидаются дожди, грозы, сильный ветер и до +22°С

04:36, 26.06.2019
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, сильный ветер и до +22°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 26 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем в большинстве районов РТ дожди, в отдельных районах гроза.

Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +8 до +13°С. Максимальная температура днем — от +17 до +22°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +20 до +22°С. В Набережных Челнах столбик термометра поднимется до значений +17...+20 °С.

Общество Татарстан
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