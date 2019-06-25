ГИСУ РТ ищет исполнителя для строительства объектов в центре Казани стоимостью более 180 млн рублей

ГИСУ РТ разместило заявку на «выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования». Дата окончания подачи заявок — 11 июля.

В заявке указаны два объекта — «строительство административно-служебного здания по ул. Кремлевской в Казани» и «административное здание (музей)», которое, согласно документам, разместится в Казани на ул. Дзержинского, д. 21. По данным единой информационной системы в сфере закупок, максимальная цена контракта — 188 млн 55 тысяч 677 рублей 40 копеек. Предполагается, что из них большая часть (163 млн 212 тысяч 634 рубля 68 копеек) будет выделена на административно-служебное здание на ул. Кремлевской.

Вид строительства обоих объектов указан как «новое строительство», притом что на ул. Дзержинского, 21 находится здание МВД РТ. На оба объекта средства будут выделены из бюджета Татарстана. Срок строительства — до 31 декабря 2019 года.

