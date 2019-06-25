Губернатор Прикамья раскритиковал работу мэра Перми

Губернатор Пермского края Максим Решетников негативно отозвался о работе главы Перми Дмитрия Самойлова и городской администрации.

«Два года прошло, все вопросы, которые я поставил городской администрации, — все на месте, ничего не решено», — приводит слова Решетникова «Интерфакс».

Губернатор остановился на проблеме пустырей в центре Перми. По словам Решетникова, он обращал на них внимание мэра год назад. Однако во время прогулки со своей семьей глава Прикамья заметил, что заросшие травой участки до сих пор на месте.

«Через три дня звонок: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?» Ну если у нас глава администрации Перми так относится к своему городу и косить будем там, где гуляет губернатор, то это как-то странно (...) Я не вижу в городе системной работы», — сказал Решетников.

Управленческую работу мэра руководитель региона назвал разгильдяйством.