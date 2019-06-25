Пермский суд не нашел в разных проходных баллах для мальчиков и девочек нарушения права на образование

Пермский мировой суд рассмотрел административные дела в отношении директора гимназии №4, а также самого образовательного учреждения, сообщает «Коммерсант».

Месяц назад стало известно, что там было решено установить разные проходные баллы для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс. В результате суд не усмотрел состава административного правонарушения как в действиях руководителя, так и в отношении самого учебного заведения.

При этом ранее в отношении директора и гимназии постановлением прокуратуры были возбуждены административные дела по ст. 5.57 КоАП РФ. Директору грозила дисквалификация, потому что до этого она уже привлекалась к ответственности по этой же статье.

