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В Армении суд вновь арестовал бывшего президента Кочаряна

15:09, 25.06.2019
В Армении суд вновь арестовал бывшего президента Кочаряна
Фото: wikimedia.org / Limegirl

Апелляционный суд Армении не согласился с решением освободить из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна. Бывший глава страны вновь отправлен под арест.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что Кочарян был отправлен под арест в июле 2018 года. Его обвиняли в нарушениях в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Освободили из-под стражи политика только в мае 2019-го.

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