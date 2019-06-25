В Армении суд вновь арестовал бывшего президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении не согласился с решением освободить из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна. Бывший глава страны вновь отправлен под арест.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, что Кочарян был отправлен под арест в июле 2018 года. Его обвиняли в нарушениях в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Освободили из-под стражи политика только в мае 2019-го.
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