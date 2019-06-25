В Армении суд вновь арестовал бывшего президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении не согласился с решением освободить из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна. Бывший глава страны вновь отправлен под арест.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что Кочарян был отправлен под арест в июле 2018 года. Его обвиняли в нарушениях в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Освободили из-под стражи политика только в мае 2019-го.

