Реконструкция татарского драмтеатра им. Миннуллина в Нижнекамске оценивается более чем в 40 млн рублей

ГИСУ РТ разместило заявку, согласно которой работы нужно выполнить по двум направлениям. Одно из них — реконструкция татарского драматического театра им. Т.А. Миннуллина в Нижнекамске. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Максимальная цена контракта — 41 млн 927 тысяч 486 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Срок выполнения работ — 31 декабря 2019 года. Кроме того, в этой же заявке указано «строительство МФЦ в селе Куркуль Алексеевского района». Срок выполнения работ — также 31 декабря 2019 года. Максимальная цена контракта — 14 млн 727 тысяч 145 рублей 32 копейки.