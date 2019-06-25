В пяти районах Казани отключат электроэнергию

В ряде домов в пяти районах Казани будет временно отключено электричество в среду, 26 июня.

Света не будет в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Приволжском и Советском районах. Отключение произойдет с утра до вечера. Полный список домов опубликован на сайте городской администрации.

Причиной отключения является плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Напомним, ранее мэрия Казани представила график отключений горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго».