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В пяти районах Казани отключат электроэнергию

11:48, 25.06.2019
В пяти районах Казани отключат электроэнергию
Фото: pixabay.com

В ряде домов в пяти районах Казани будет временно отключено электричество в среду, 26 июня.

Света не будет в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Приволжском и Советском районах. Отключение произойдет с утра до вечера. Полный список домов опубликован на сайте городской администрации.

Причиной отключения является плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Напомним, ранее мэрия Казани представила график отключений горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго».

Общество Татарстан
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