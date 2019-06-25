Главное к утру: заявление об отставке Евкурова, повышение тарифов системы «Платон», сокращение среднего класса в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 25 июня.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке. Обращение главы региона появилось на национальном телевидении республики. Евкуров может продолжить карьеру по военной линии. Жители Ингушетии устроили празднование по случаю прошения об отставке главы региона. Реакция Кремля ожидается в ближайшее время.

Процент среднего класса в России сократился до минимума за 15 лет. В прошлом году к среднему классу отнесли себя 30% россиян. Доля среднего класса сократилась по сравнению с 2014 годом на 7%, сообщают эксперты Альфа-банка.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал о повышении тарифов в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Так, с 1 июля 2019 года тариф будет проиндексирован до 2,04 рубля за километр, с 1 февраля 2020 года — до 2,2 рубля, с 1 февраля 2021 года — до 2,35 рубля.

Концерн «Калашников» получил от Министерства обороны России заказ на создание линейки боевых робототехнических комплексов. По словам гендиректора концерна Владимира Дмитриева, первый робототехнический комплекс был представлен несколько лет назад.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что что история с отравлением Алибасова является «абсолютной липой». Он прокомментировал видеозапись, на которой Алибасов после выписки ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом у него не изменился голос.